Borsa: Unicredit, Wiit e Promotica tra i titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Unicredit. L'attuale Presidente Cesare Bisoni, nella "Lettera del Presidente" allegata al bilancio 2020, ha affermato che Unicredit sta pianificando, nel caso in cui vi sarà l'autorizzazione da parte del regolatore, una distribuzione straordinaria di capitale nell'ultima parte dell'anno (quarto trimestre). La notizia è in linea con quanto già comunicato dalla banca durante la pubblicazione dei risultati.

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha lanciato la nuova campagna di fidelizzazione per Delhaize Serbia. La collaborazione accelera la penetrazione dell'azienda nel mercato serbo, uno dei target del processo di espansione a livello internazionale avviato nel 2017, con un elevato potenziale di sviluppo.

Wiit è un operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima assemblea degli azionisti il frazionamento da 1 a 10 delle proprie azioni. L'operazione punta a "favorire gli scambi del titolo e ad aumentarne la liquidità".

AbitareIn, sviluppatore immobiliare attivo a Milano, ha concluso una partnership con Sciuker Frames, gruppo attivo nel settore della progettazione, dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di infissi e serramenti per finestre. L'accordo potrebbe interessare, nel corso del prossimo quinquennio, oltre 2.500 unità immobiliari, suddivise in diversi progetti dislocati nelle zone a più alto tasso di crescita della città di Milano.

Relatech, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha chiuso il 2020 con un Valore della Produzione pari a 24,3 milioni, +13% su base annua (21,3 milioni nel 2019). I ricavi ricorrenti ammontano a Euro 5 milioni e rappresentano il 27% dei ricavi totali. Il dato, di significativa importanza per il business model della società, è in aumento del 41% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.