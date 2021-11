Borsa: Wiit, Tip, Alkemy sono tre dei cinque titoli della settimana

Si seguito i cinque titoli quotati a Piazza Affari in evidenza questa settimana, secondo Websim.

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, saluta i primi nove mesi del 2021 con ricavi Adjusted consolidati pari a 53 milioni di euro, +52% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'EBITDA Adjusted consolidato ammonta 21,8 milioni, +75,2% su base annua. L'Utile netto Adjusted, pari a 7,4 milioni, è in crescita del +73,3%. Per approfondire clicca qui

Banca Sistema, istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, continua nel suo percorso di digitalizzazione. Il gruppo ha infatti rilasciato due nuove modalità per l'identificazione online, tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta d'Identità Elettronica italiana (CIE). L'obiettivo è quello di facilitare l'utilizzo dello strumento della cessione del quinto da parte degli utenti. Per approfondire clicca qui

TIP, investment/merchant bank quotata al segmento Star di Borsa Italiana, manda in archivio i primi nove mesi del 2021 con l'utile pro forma pari a 115,9 milioni di euro, e con un patrimonio netto di circa 1,08 miliardi, dopo distribuzioni di dividendi per circa 31 milioni e acquisti di azioni proprie per circa 10,5 milioni. La quasi totalità delle società partecipate sta continuando ad ottenere ottimi risultati. Per approfondire clicca qui

Abitare In è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. Il cda della controllata Homizy, attiva nel settore del co-living, ha approvato l'avvio dell'iter di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, Segmento Professionale. I proventi raccolti in fase di Ipo saranno impiegati nello sviluppo del business, e per conquistare una posizione di leadership nel settore del co-living a Milano. Per approfondire clicca qui

Alkemy è una società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende. La controllata Alkemy SEE, con sede a Belgrado, ha perfezionato l'acquisto dell'ulteriore 49% del capitale sociale di KNF, una delle più grandi agenzie indipendenti di marketing e advertising attive in Serbia, arrivando a detenere il 100% del capitale sociale. Il prezzo riconosciuto per la quota acquisita è pari a 150.000 euro, finanziati tramite la controllante Alkemy. Per approfondire clicca qui