Borsa: Wiit, Tip e Ilpra sono tra i titoli della settimana a Piazza Affari

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento Star, ha chiuso il primo semestre 2020 con risultati solidi. I ricavi consolidati sono pari a 23,5 milioni di euro, +58,8% su base annua, incluso l’effetto straordinario del credito di imposta per 0,4 milioni. L’EBITDA si presenta pari a 8,5 milioni, +74,1%. L’a.d., Alessandro Cozzi, ha commentato “siamo ottimisti sui risultati del secondo semestre grazie a una pipeline commerciale in continua crescita”. Per approfondire clicca qui

Neodecortech è un leader italiano nella produzione di carte decorative. Dopo i risultati semestrali, KT&P ha pubblicato una nota, nella quale si legge che “al prezzo corrente, la società tratta a sconto rispetto ai competitor”. Il rapporto fra valore d’impresa ed Ebitda 2020 e 2021 è pari rispettivamente a 4,79 e 3,81 volte, mentre la media delle società comparabili si attesta a 7,6 volte (-37%) e 6,6 volte (-42%). KT&P assegna un fair value pari a 4,32 euro. Il prezzo esprime, su quello corrente un potenziale rialzo del 67% circa. Clicca qui per approfondire

TIP, investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, guarda agli Utp (inadempienze probabili), come possibile business. La società avrebbe deciso di diversificare le sue attività, promuovendo insieme ad una trentina di imprenditori italiani un nuovo fondo dedicato agli unlikely to pay. L’operazione si propone di aiutare le aziende a corto di liquidità dopo la crisi collegata al Covid-19. Clicca qui per approfondire

Ilpra, gruppo attivo nel settore del packaging di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha stipulato con un primario produttore europeo di tamponi un contratto del valore di 2,3 milioni di euro. La società fornirà macchinari finalizzati alla produzione di swops per tamponi e confezionatrici. L’a.d., Maurizio Bertocco, ha dichiarato: “Il rafforzamento del nostro portafoglio ordini e la maggiore visibilità sul mercato europeo ci permettono di affrontare la parte finale del 2020 con maggiore ottimismo e ci fa ben sperare anche in previsione del prossimo esercizio”. Clicca qui per approfondire

Intred, operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga, ha sottoscritto un accordo con Open Fiber, operatore wholesale only, per la fornitura di connessioni in fibra ottica. In dettaglio, si tratta della connessione alla rete di aggregazione primaria di diversi POP presenti nelle Province di Brescia, Bergamo, Lecco e Monza e Brianza. Un primo lotto di 8 connessioni sarà consegnato tra settembre e ottobre 2020. Clicca qui per approfondire