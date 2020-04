Coima Res, Relatech, Tesmec, INWIT e... Questi i 5 titoli 'caldi' in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Coima Res è una società immobiliare specializzata nel segmento uffici con un portafoglio concentrato a Milano. Mediobanca ha confermato il giudizio positivo sul titolo (Outperform), basato su alcune caratteristiche del modello di business, come la stipula di contratti di locazione a lungo termine, che rendono la società resiliente alle congiunture negative. I clienti affittuari sono costituiti da società internazionali, operanti soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, tech e finanziario. Per i dettagli clicca qui

Relatech è una Digital Solution Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud. KT&P ha avviato la copertura sul titolo, assegnando un fair value pari a 7,24 euro, +29% rispetto al prezzo corrente. Secondo lo studio, il titolo sta trattando ad uno sconto del 24% sul rapporto fra valore d’impresa ed Ebitda 2020 e pari al 28% sul P/E (rapporto fra il prezzo per azione e gli utili) rispetto ai competitor. Per i dettagli clicca qui

Neodecortech è leader italiano nella produzione di carte decorative. La società riavvierà a breve alcune attività produttive. In dettaglio, a partire dal 20 aprile rientrerà in funzione lo stabilimento di Filago (BG), il più importante, e dal 27 aprile quello di Casoli d’Atri (TE). La riapertura di entrambi i siti produttivi è necessaria a garantire l’attività dei propri clienti. Per i dettagli clicca qui

Tesmec, gruppo attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti, tecnologie e soluzioni integrate nella costruzione, manutenzione ed efficienza di infrastrutture legate al trasporto e la fornitura di energia, ha comunicato la propria offerta nel campo dei macchinari per la posa di cavi destinati alla banda ultralarga: 5G e FTTx. La società offre macchine innovative che riducono le tradizionali operazioni di scavo creando un'apertura molto meno ampia del taglio della trincea. Per i dettagli clicca qui

INWIT opera nel settore delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche. In un’intervista al Sole24Ore, Gianluca Landolina, CEO di Cellnex Italia, conferma l’interesse del gruppo a crescere per linee esterne in Italia acquisendo INWIT, qualora TIM e Vodafone dovessero decidere di cedere il controllo a un soggetto indipendente e industriale. Nel medio-lungo termine, crediamo che il consolidamento tra INWIT e Cellnex possa rappresentare un’operazione interessante, ma andrebbero valutate potenziali restrizioni sul fronte antitrust e golden power. Clicca qui per approfondire