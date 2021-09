Intred, Reti, Sebino, Alkemy sono tra i titoli della settimana in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli quotati a Piazza Affari che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Intred, operatore attivo nell'ambito delle telecomunicazioni a banda larga, ha presentato i conti semestrali. Il valore della produzione del primo semestre 2021 si attesta a 19,3 milioni di euro, mentre il valore dei ricavi di vendita è stato pari a 18,9 milioni. L’EBITDA è stato pari a 7,8 milioni, con un EBITDA margin pari al 40,5%. Il Risultato netto si attesta a 3,8 milioni, rispetto alla cifra di 2,9 milioni conseguita nello stesso periodo del precedente esercizio. Per approfondire clicca qui

Digital Magics è un business incubator di progetti digitali e fornitore di servizi di consulenza per startup e imprese. L'azionista rilevante StarTIP, società interamente controllata da Tamburi Investment Partners, ha sottoscritto pro-quota l'aumento di capitale in corso. StarTIP, che detiene circa il 22% del capitale di Digital Magics, ha esercitato diritti relativi a 481.348 nuove azioni, per un controvalore complessivo di euro 1.756.920. Per i dettagli clicca qui

Sebino, società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor, saluta il primo semestre 2021 con un valore della produzione pari a 25,3 milioni di euro (19,2 milioni nel primo semestre 2020). Il Risultato Netto ha raggiunto la cifra di 2,5 milioni circa, in miglioramento rispetto ai 2,4 milioni al 30 giugno 2020. Per i dettagli clicca qui

Alkemy è una società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende. La controllata Alkemy Latam, società basata a Città del Messico, è stata scelta da Hyundai México per sviluppare i canali digitali della rete di concessionari. L'obiettivo è quello di promuovere il business nella regione, rendendo più snelli ed efficienti di processi. Alkemy ha collaborato alla creazione di una piattaforma digitale da utilizzare per la richiesta di finanziamenti. Per i dettagli clicca qui

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, Cyber Security, Big Data & Analytics, AI, IoT, Cloud, termina il primo semestre dell'anno con risultati in crescita a doppia cifra. Il Valore della Produzione è stato pari a 12,40 milioni di euro, +17% rispetto ai 10,60 milioni di euro del primo semestre 2020. La crescita è stata trainata dalla linea IT Solutions, che costituisce il segmento principale con un'incidenza del 60,4% sul fatturato. Per i dettagli clicca qui