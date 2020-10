Mediobanca, Esprinet, Tps... Ecco i titoli che si muoveranno in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Mediobanca. L’assemblea ordinaria ha votato a favore della lista presentata dall’attuale Cda per il suo rinnovo. Alberto Nagel è stato confermato amministratore delegato e Renato Pagliaro presidente. L’esito dell’assemblea è stato in linea con le attese ed in continuità con l’attuale gestione. I risultati del primo trimestre 20/21 sono stati molto positivi e confermano l’attenta politica di lending e la solidità della banca. Clicca qui per approfondire

Tps, leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, ha concluso una nuova partnership con Changfa, primario operatore cinese nella produzione di mezzi agricoli. L’obiettivo è quello di progettare un nuovo e innovativo cambio automatico per questi mezzi. La società specifica che si tratta di un’attività di grande rilievo economico e che impegnerà il Gruppo per i prossimi 2-3 anni. Per approfondire clicca qui

Finlogic, gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha siglato, attraverso la controllata Irideitalia, una nuova partnership con Custom, società attiva nel settore della stampa professionale, scansione e data intelligence per l’automazione. Si tratta di un contratto di Partner Gold per la rivendita su tutto il territorio nazionale di stampanti barcode, stampanti portatili, stampanti POS e consumabili con marchio Custom. Per approfondire clicca qui

Giglio Group, società attiva nel campo del commercio elettronico, ha stipulato un accordo annuale con Antica Sartoria srl, storico brand della Moda Positano con punti vendita nelle più esclusive località di mare. Il cliente ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a circa 30 milioni Euro. L’accordo prevede che Terashop, la controllata di Giglio, implementi sulla base della propria piattaforma due siti di e-Commerce dedicati ai prodotti Antica Sartoria By Giacomo Cinque. Per approfondire clicca qui

Esprinet, distributore di computer, server e software con forte presenza in Italia e Spagna, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del residuo 15% del capitale sociale di Celly, società presente in oltre 40 paesi e specializzata da oltre 20 anni nella produzione e distribuzione di accessori per il mercato della telefonia mobile. L’operazione è propedeutica alla successiva fusione per incorporazione di Celly nella Capogruppo, che consentirà di raggiungere di sinergie commerciali e operative. Per approfondire clicca qui