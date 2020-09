Piazza Affari: 5 titoli su cui puntare. Tra loro Banco BPM, FieraMilano e Nexi

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Nexi, società leader nel settore dei pagamenti digitali, starebbe per finalizzare l’accordo con Sia. Lo riporta Reuters sottolineando che l’accordo potrebbe essere annunciato entro la fine di settembre. L’articolo dell’agenzia riprende le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sulla stampa italiana, aggiungendo anche i dettagli sulle possibili tempistiche dell’operazione. Clicca qui per approfondire

Banco BPM. Secondo Il Messaggero, Amco sarebbe in prima fila per rilevare da Banco BPM un portafoglio composto da UtP (inadempienze probabili) del valore di 1,5 miliardi di euro, con un’offerta pari al 35/40% del valore nominale. Le offerte finali sono attese per il primo ottobre. La cessione di 1,5 miliardi di UtP consentirebbe alla banca di ridurre il gross NPE ratio a circa il 7,5% dall’attuale 8,7%. Clicca qui per approfondire

Falck Renewables, un gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha collocato con successo l’offerta di un prestito obbligazionario senior unsecured equity-linked green per 200 milioni di euro con scadenza al 2025. Si tratta del primo prestito obbligazionario italiano equity-linked green, un'operazione di riferimento che apre il mercato italiano equity-linked al green financing. Clicca qui per approfondire

Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. Si è chiusa la 31ª edizione di Milano Unica, la fiera del tessile che si è svolta a Fieramilano Rho. La fiera, la prima che si è svolta in modalità fisica dopo il lockdown, ha visto la partecipazione di 207 aziende espositrici, di cui 171 italiane e 36 straniere. Le aziende visitatrici sono state 2.400. Positiva e inaspettata è stata la presenza di aziende straniere. Clicca qui per approfondire

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. Gli ultimi dati forniti da Airbnb evidenziano la tenuta del business gestito da CleanBnB sul portale, nonostante gli effetti del Covid-19. Si ricorda che Airbnb, la maggiore piattaforma online che mette in contatto chi ricerca di un alloggio con chi gestisce gli immobili, fornisce periodicamente ai principali Property Managers i dati relativi all’andamento delle attività. Clicca qui per approfondire