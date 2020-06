Piazza Affari: AbitareIn, Finlogic, Digitouch tra i titoli 'caldi' in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Tamburi Investment Partners, investment e merchant bank indipendente e diversificata, incrementerà al 20,64% la propria quota nel capitale di ITH, la Holding di controllo di Sesa. L’operazione avverrà tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale finalizzato a rafforzare la partnership avviata circa un anno fa tra TIP e i soci di controllo. Cliccare qui per approfondire

AbitareIn è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. Le vendite di Palazzo Naviglio sono state superiori alle attese, anche durante il periodo di picco dell’epidemia Covid-19. In dettaglio, è stato venduto il 90% delle unità immobiliari disponibili, per un controvalore complessivo di 28,1 milioni di euro. Il risultato porta i ricavi attesi a 31 milioni di euro (+ 12,7%), rispetto ai 27,5 milioni inizialmente comunicati. Clicca qui per approfondire

Digitouch è un gruppo attivo nel digital marketing e specializzato nelle tecnologie di comunicazione a supporto delle vendite. EnVent ha confermato la raccomandazione Outperform e il target di 2,31 euro dopo l'annuncio, da parte della società, della acquisizione di Conversion e della controllata Nextmove. Dal progetto di fusione scaturirà una società leader nel settore del social marketing, con un fatturato aggregato di circa 10 milioni di euro. Clicca qui per approfondire

Finlogic è un gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti. La visiera protettiva per il volto prodotta dalla società è stata validata come dispositivo di protezione individuale di categoria III da parte dell’ INAIL. La certificazione ottenuta è valida a livello nazionale. Inizialmente prodotta internamente in 3D, la produzione è successivamente diventata industriale, grazie alle decine di migliaia di unità vendute fino ad oggi. Clicca qui per approfondire

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento online. La controllata 505 Games ha stipulato un contratto con la società polacca All In! Games, editore di videogiochi quotato a Varsavia, per la pubblicazione in tutto il mondo del videogioco “Ghostrunner” nelle versioni per personal computer e console. L’uscita è prevista nel secondo semestre del 2020. Clicca qui per approfondire