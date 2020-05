Piazza Affari: anche Fiera Milano e Coima Res tra i 5 titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento online, ha chiuso i primi nove mesi del suo esercizio con ricavi lordi consolidati pari a 99,1 milioni di euro, più che raddoppiati rispetto ai 42,6 milioni di euro al 31 marzo 2019 (+132,7%). Nel terzo trimestre è scoppiata l’epidemia da virus Covid-19. Il lockdown ha costretto le persone in casa determinando un incremento dell’utilizzo dei videogiochi in formato digitale. Per approfondire clicca qui

Falck Renewables, un gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha terminato il primo trimestre 2020 con risultati in sensibile crescita. I ricavi sono stati pari a 121 milioni di euro (+14,3%), rispetto ai 105,9 milioni di euro del primo trimestre del 2019. L’EBITDA ammonta a 72,5 milioni di euro (+15%) rispetto ai 63 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Per approfondire clicca qui

Coima Res è una società immobiliare specializzata nel segmento uffici con un portafoglio concentrato a Milano. Coima ha comunicato i dati del primo trimestre 2020 e ha confermato il dividendo 2019, pari a 0,30 euro per azione. I canoni di locazione si presentano in crescita del 27% anno su anno a 11,1 milioni di euro. Il Margine NOI è in rialzo di 100 punti base anno su anno al 90,1%. L’EBITDA è aumentato del 37,8% a 7,6 milioni di euro. Per approfondire clicca qui

Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. I risultati del primo trimestre 2020, nonostante gli effetti della pandemia da Covid-19, confermano la solidità del Gruppo. In dettaglio, i ricavi sono stati pari a 47,6 milioni di euro rispetto a 71,0 milioni nel primo trimestre 2019. L’EBITDA ha raggiunto la cifra di 15,0 milioni di euro rispetto a 29,0 milioni nel primo trimestre del 2019. Fiera Milano conferma il target di EBITDA per il 2020 in un range di 38-43 milioni di euro. Per approfondire clicca qui

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha chiuso il primo trimestre con risultati in crescita a doppia cifra. I ricavi consolidati si sono attestati a 11,6 milioni +55,2% su base annua. I Ricavi rettificati ammontano a 11,2 milioni, +49,8%. L’incremento è stato trainato dalla crescita organica, dal focus sui prodotti a maggiore valore aggiunto, dall’espansione del mercato Cloud e dall’acquisizione di Matika e di Etaeria. Per approfondire clicca qui