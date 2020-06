Piazza Affari: attenzione a Relatech, AbitareIn, Sebino, Digitouch e...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

AbitareIn, sviluppatore immobiliare attivo a Milano, ha diffuso i dati di bilancio consolidati relativi al primo semestre 2020, chiuso il 31 marzo 2020, e ha confermato i dati previsionali di crescita per gli esercizi 2020 e 2021. La società ha chiuso il periodo con ricavi consolidati pari a 33,6 milioni di euro (20,6 milioni al 31 marzo 2019). Il portafoglio ordini è pari a 642 unità tipo per 249,9 milioni di euro. Clicca qui per approfondire

Banca Sistema, istituto specializzato nel factoring relativo ai crediti con la pubblica amministrazione, ha ricevuto l’autorizzazione di Banca d’Italia all’acquisizione del ramo d’azienda credito su pegno di Intesa Sanpaolo. Una notizia positiva, che segue la decisione del Parlamento europeo di modificare il regolamento CRR2. La modifica rafforza i coefficienti patrimoniali della banca. Clicca qui per approfondire

Relatech, Digital Solution Company e PMI Innovativa specializzata nel settore del Digital Enlaber, ha perfezionato l’acquisizione del 60% di Mediatech, società specializzata in soluzioni e servizi in cloud iper-convergenti, con un’elevata attenzione anche ai temi della cybersecurity. Il corrispettivo è pari a circa 1,5 milioni di euro. Relatech consoliderà il suo posizionamento competitivo, grazie ad una maggiore diversificazione dei clienti e ad un’offerta più ampia. Clicca qui per approfondire

Sebino è una società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor. Integrae ha avviato la copertura sul titolo con un giudizio BUY, e un target di 3,7 euro, che implica un potenziale di rialzo del 50% rispetto alle quotazioni attuali. Il titolo ha debuttato in Borsa il 19 giugno 2020 al prezzo di 2 euro. Clicca qui per approfondire

Digitouch, gruppo attivo nel digital marketing e specializzato nelle tecnologie di comunicazione a supporto delle vendite, ha ottenuto da DNV.GL la certificazione di qualità per i sistemi di gestione aziendale, secondo lo standard ISO 9001:2015. La norma consente alle organizzazioni di sottoporre volontariamente a verifica i propri sistemi produttivi. La certificazione offrirà alla società la possibilità di collaborare anche con grandi gruppi e PA, che spesso richiedono questo requisito. Clicca qui per approfondire