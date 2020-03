Piazza Affari, bufera in Borsa, ma attenzione a Coima Res, Tip e...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Tip è un investment/merchant bank indipendente e diversificata. Il cda ha approvato i risultati al 31 dicembre 2019, che presentano un utile netto proforma pari a 99,9 milioni di euro, rispetto agli 84,6 milioni del 2018. Il patrimonio netto ammonta a 902 milioni di euro, in crescita del 35% su base annua. È stata proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,090 euro per azione, +28,5%. Per i dettagli clicca qui

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha chiuso l’anno 2019 con ricavi pari a 374,5 milioni di euro (+11,5%), rispetto a 335,9 milioni di euro del 2018. L’Ebitda ammonta a 204,0 milioni di euro, in crescita del 6,5%, su base annua, il risultato netto si presenta in crescita a 48,4 milioni di euro, +10,9% anno su anno. Per i dettagli clicca qui

Coima Res è società immobiliare specializzata nel segmento uffici con un portafoglio concentrato a Milano. Mediobanca ha alzato il target price sul titolo, portandolo a 10 euro da 9,3 euro. Lo studio sottolinea come il modello di business abbia una natura difensiva, anche rispetto ad eventi come l’epidemia di coronavirus. La società, infatti, ha stipulato contratti di lungo periodo, fattore che protegge la base dei ricavi. Per i dettagli clicca qui

Matica Fintec, produttore di sistemi tecnologici per l’emissione di card destinate all’identificazione e ai pagamenti digitali, si è aggiudicata un contratto in Argentina con TangoID. L’accordo, che ha un valore di 200mila dollari, ha per oggetto la fornitura a Bancor di due sistemi per l’emissione di grandi volumi di carte finanziarie. Bancor, che ha sede a Cordoba, è una delle principali istituzioni finanziarie di proprietà governativa, autorizzata all’emissione di carte VISA e MasterCard. Per i dettagli clicca qui

Banca Sistema è un istituto specializzato nel factoring relativo ai crediti con la pubblica amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti, che si svolgerà il 23 aprile 2020, la distribuzione di un dividendo di 7,5 milioni di euro, pari a 0,093 euro per ciascuna azione. L’Assemblea deciderà anche sul piano di acquisto di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi e fino ad un controvalore massimo di 855mila. Per i dettagli clicca qui