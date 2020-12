Piazza Affari: Finlogic e A2A tra i titoli della settimana in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi. In occasione del suo Capital Market Day, Remedy Entertainment, una società finlandese che sviluppa videogiochi, ha comunicato che Control ha venduto oltre due milioni di copie. Il risultato mostra un netto aumento delle vendite digitali rispetto agli anni passati. Si ricorda che Digital Bros, attraverso la controllata 505Games, pubblica il videogioco Control. Per approfondire clicca qui

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. AirBnB, il colosso Usa degli affitti brevi, si è quotato a Wall Street ad un prezzo di 68 dollari, per una valutazione totale di 47 miliardi. Un prezzo di gran lunga più alto rispetto all’originale forchetta di 44-50 dollari, e ai 42 miliardi di valore inizialmente previsti. Si ricorda che Cleanbnb si avvale di portali come Airbnb e Booking.com nello svolgimento della sua attività. Per approfondire clicca qui

Finlogic, gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, è entrato nel mondo dello IOT con Layerloop. Si tratta della prima stampante 3D capace, grazie ad una testina di stampa proprietaria e brevettata, di produrre oggetti in serie che integrano tag RFID o NFC. La stampante, che unisce Additive Manufactoring e IOT, è stata realizzata dalla controllata del gruppo Smart Lab 3D, e sarà prodotta nei suoi stabilimenti. Per approfondire clicca qui

Trendevice, piattaforma di re-commerce online italiana attiva su smartphone, tablet, laptop e dispositivi tecnologici indossabili di categoria premium, ha aperto il primo punto vendita retail a Milano. Lo store è ubicato nei pressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Presso il negozio, TrenDevice garantirà assistenza continuativa e costante ai propri clienti, e farà conoscere la propria offerta di device Apple, Samsung e Huawei di fascia alta, ricondizionati e certificati da 37 test di funzionamento, con garanzia di 12 mesi. Clicca qui per approfondire

A2A ha acquisto un parco eolico da 8,2 MW in Campania. L'impianto, dotato di 4 turbine, è in grado di generare 20,4 GWh di energia elettrica all'anno, per un load factor implicito di circa 2.500 ore. Non è stata rilasciata nessuna indicazione sul valore dell'operazione, che stimiamo possa essere pari a circa 15 milioni di euro. Clicca qui approfondire