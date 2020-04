Piazza Affari: Maps, Intred, Tesmec sono tra i titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Digitouch è un gruppo attivo nel digital marketing e specializzato nelle tecnologie di comunicazione a supporto delle vendite. EnVent ha diffuso una nota nella quale esprime sul titolo un giudizio outperform con target di 2,31 euro. La casa di investimento indipendente sottolinea l'importante sottovalutazione rispetto ai concorrenti. Clicca qui per approfondire

Tesmec è un gruppo attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti, tecnologie e soluzioni integrate per il trasporto e la fornitura di energia. Il gruppo, tramite una controllata, ha firmato un contratto relativo alla progettazione, produzione e fornitura di un nuovo veicolo diagnostico semovente con la società Lituana UAB "KMT". Clicca qui per approfondire

Intred, operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga, ha chiuso il 2019, con ricavi pari a 20,8 milioni di euro (+21,1% su base annua). L’EBITDA ammonta a 8,7 milioni, in crescita del 27,9%. L’utile netto si è attestato a 4,3 milioni, in aumento del 34,8% anno su anno. La Posizione Finanziaria Netta (cassa) è positiva per 8,1 milioni. Clicca qui per approfondire

Relatech, Digital Solution Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, ha sottoscritto un nuovo accordo con Logisan, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti sanitari e farmacologici. Logisan è in grado di soddisfare le richieste di oltre 250 cliniche private, e fornisce diversi reparti con prodotti sanitari di primaria necessità nella battaglia contro il Covid-19. Clicca qui per approfondire

Maps è una Pmi innovativa che aiuta aziende ed enti pubblici ad essere sempre più digitali. Artexe, società del gruppo Maps, ha avviato il servizio ZeroCoda presso gli sportelli Cup del Servizio di Laboratorio Analisi dell’ospedale San Gerardo di Monza. Gli utenti possono effettuare su appuntamento gli esami di Laboratorio Analisi in accesso diretto. Il servizio sarà utilizzato anche dal CUP per i tamponi di controllo da eseguire sui pazienti dimessi dopo il ricovero per Covid-19. Clicca qui per approfondire