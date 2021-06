Piazza Affari: Reti, Snam, Wiit. Sono tra i titoli della settimana in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

AbitareIn, sviluppatore immobiliare attivo a Milano, ha pubblicato la relazione semestrale al 31 marzo 2021, che presenta ricavi consolidati pari a 62,8 milioni di euro (33,6 milioni al 31 marzo 2020). L’ebt consolidato si attesta a 4,4 milioni, in linea allo scorso anno, l’ebt consolidato proforma a 9,7 milioni. L’utile netto consolidato di pertinenza del gruppo ha raggiunto la cifra di 3,7 milioni. Il portafoglio ordini si attesta a oltre 245 milioni di euro. La società ha confermato gli obiettivi di crescita dei ricavi (63 milioni di euro). Per approfondire clicca qui

Culti Milano è un’azienda che opera nella produzione e distribuzione delle fragranze per ambiente e cosmesi. EnVent ha alzato il target price su Culti a 11,44 euro per azione, dai 8,24 euro precedenti. Il giudizio Outperform (Interessante) sul titolo viene confermato. Il prezzo obiettivo esprime, su quello corrente, un potenziale rialzo del 38%. Negli ultimi 16 mesi, l’azione è crescita del +120%, percentuale superiore a quella dell’indice AIM Italia (+24% nello stesso periodo). Per approfondire clicca qui

Reti è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Ir Top Reseach assegna al titolo un target price pari a 2,3 euro, prezzo che incorpora un potenziale rialzo su quello corrente del 53%. Gli analisti sottolineano che, nel periodo 2017-19, Reti ha incrementato i ricavi ad un cagr (tasso annuo di crescita composto) pari al +9%, sovraperformando il mercato (+2,3%). Gli analisti stimano un cagr dei ricavi 2020-23 dell’11%. Per approfondire clicca qui

Snam starebbe guardando un portafoglio di asset a biometano della società piemontese Asja. Ne parla MF. Il portafoglio comprenderebbe 11 impianti per un valore di circa 300 milioni di euro (enterprise value) inclusi però gli investimenti che serviranno a completare la costruzione di 7 degli 11 impianti (solo 4 sono già operativi). In passato, Snam, tramite la controllata IES Biogas, ha già progettato e costruito impianti per la produzione di biometano, a partire dagli scarti e sottoprodotti dell’industria alimentare e dai rifiuti. Per approfondire clicca qui

Wiit è un operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR. Intesa Sanpaolo ha confermato il giudizio Buy sul titolo, alzando il target price a 21,5 euro, dai 20,3 euro precedenti. Il nuovo prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo del 20,5%. La società ha concluso positivamente il collocamento di n. 2.100.000 azioni ordinarie, pari a circa il 7,9% del capitale sociale (post aumento) effettuato tramite procedura di c.d. accelerated bookbuild offering a Investitori Istituzionali. Per approfondire clicca qui