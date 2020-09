Piazza Affari: riflettori su Mediobanca, Fiera Milano, Relatech e...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Mediobanca ha completato con successo l’emissione di un green bond senior preferred per un valore complessivo di 500 milioni di euro. Il bond, con durata di 7 anni e una cedola dell’1%, è stato prezzato 99.564 con uno spread pari a 135 punti base rispetto al tasso mid-swap. Gli ordini sono risultati pari a 3,5 miliardi (7 volte l’offerta). Per approfondire clicca qui

Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. Marco Pacini, già Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, ha assunto anche la carica di direttore operativo. Le principali aree di responsabilità includono i servizi a organizzatori, espositori e visitatori, le attività di Fiera Milano Media, security e gestione dei quartieri fieristici, nonché il procurement e i servizi ICT. Per approfondire clicca qui

Relatech è Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud. La società ha sviluppato l’App “Museo digitale diffuso del ciclismo”, elaborata con il patrocinio di Rai, Gazzetta dello Sport, Gruppo RCS e Federazione Ciclistica Italiana, e con il supporto dell’Istituto Luce. Il lancio dell’App avviene in occasione dell’inizio del "Giro d’Italia Giovani Under 23 2020" (8 tappe dal 29 agosto al 5 settembre). Clicca qui per approfondire

TIP è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Zoom Video, colosso Usa da 42 miliardi di dollari di capitalizzazione, specializzato nelle conferenze via Web, ha comunicato i dati trimestrali. La società californiana ha generato guadagni più alti nei mesi di maggio, giugno e luglio, rispetto al tutto il 2019. Nello stesso settore di Zoom opera Sesa, gruppo informatico che offre anche tecnologia per lo smart working. La holding di controllo (ITH) fa parte del portafoglio di Tamburi. Clicca qui per approfondire

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi. Nvidia ha lanciato una nuova linea di schede grafiche per il gaming. La nuova tecnologia “real time ray tracing che permette una migliore resa delle luci e delle ombre, è arrivata su Fortnite, il videogioco di Epic Games, società partner di Digital Bros nell’ambito della distribuzione. Clicca qui per approfondire