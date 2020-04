Piazza Affari: su cosa puntare in Borsa? TIP, Wiit, Finlogic, AbitareIn e...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Wiit è un operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR. L’assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo lordo pari ad 1,50 euro per azione, secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo (cedola n. 3) 4 maggio 2020 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 5 maggio 2020 (record date) e data di pagamento del dividendo 6 maggio 2020 (payment date). Clicca qui per approfondire

Kolinpharma, società attiva nell’ambito della nutraceutica, ha approvato il bilancio d’esercizio e ha presentato su base volontaria il Bilancio di Sostenibilità, un documento che illustra valori, obiettivi, attività, impatti e risultati dell’organizzazione nei confronti di tutti gli azionisti. La società è fra le prime a presentare questo tipo di documento. Il risultato netto del 2019 si attesta a 0,6 milioni di euro, in crescita del +115% su base annua. Clicca qui per approfondire

TIP, investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio e il dividendo pari a 0,09 euro per azione, in pagamento il 20 maggio 2020. L’utile netto pro forma consolidato è stato di 99,9 milioni, rispetto agli 84,6 milioni del 2018 e il patrimonio netto è di circa 902 milioni, incrementato del 35% rispetto ai 664,4 milioni del 31 dicembre 2018. L’utile consolidato, considerando l’applicazione dell’IFRS 9, è stato di 32.827.556 euro. Clicca qui per approfondire

AbitareIn ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della controllata Homizy si è riunito per approvare la proposta di aumento del capitale sociale, per massimi 12 milioni di euro. Homizy è la società del gruppo AbitareIn dedicata allo sviluppo della nuova linea strategica di business di messa a reddito di immobili attraverso soluzioni di co-living, che nasce con l’obiettivo di rispondere alla sempre maggiore domanda abitativa nella città di Milano, mediante soluzioni declinate dalla sharing economy. Clicca qui per approfondire

Finlogic, un gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha approvato il bilancio 2019 e la distribuzione del dividendo pari a 0,14 euro circa per azione. Il dividend yield risulta pari a circa il 2,2%, mentre il pay-out ratio a circa il 62% dell’utile della Capogruppo. Clicca qui per approfondire