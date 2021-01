Piazza Affari: TIP, CleanBnB, Promotica tra i titoli della settimana

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

TIP, investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha ceduto 10 milioni di azioni Prysmian, corrispondenti al 3,7% del capitale sociale, ad un valore complessivo di 293 milioni di euro circa, ovvero 29,25 euro ad azione. L’operazione rappresenta un parziale realizzo del rilevante investimento effettuato nel 2010. Per approfondire clicca qui

CleanBnB è una società che si occupa della gestione degli affitti brevi. Secondo l’Aigab, l’associazione dei property managers in Italia, nel 2021 il mercato degli affitti brevi crescerà e sarà trainato anche dalle esigenze di distanziamento sociale dettate dalla pandemia. Per l’Istat, nel 2020 il comparto extralberghiero ha sofferto di meno di quello alberghiero, registrando una flessione dei viaggi del -16%, rispetto a quella del -35% delle strutture ricettive tradizionali. Per approfondire clicca qui

AbitareIn è uno sviluppatore immobiliare. Nonostante l’epidemia, nell'ultimo anno i prezzi delle case in Italia sono cresciuti del +2%. Sono i dati diffusi da Immobiliare.it. Fra le città, sale sul podio Milano, con un aumento del +9,2%. Una notizia positiva per la società, che concentra le sue attività proprio nel capoluogo lombardo. Per approfondire clicca qui

Digital Bros, gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi, ha ampliato la propria libreria di proprietà intellettuali attraverso l’acquisizione di Infinite Interactive e Infinity Plus Two, due società australiane titolari dei videogiochi Puzzle Quest e Gems of War. Nelle tre versioni precedenti, Puzzle Quest ha riscosso un grande successo, generando in tredici anni un fatturato di oltre 200 milioni di dollari americani. Per approfondire clicca qui

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, prevede di archiviare il 2020 con ricavi pari a 55 milioni di euro. La stima è maggiore rispetto al risultato, pari a 37 milioni di euro, conseguito nel 2019. Anche la marginalità è vista in miglioramento. Per approfondire clicca qui