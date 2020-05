Relatech, Digital Bros, Wiit: digitale e tecnologia brillano in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Relatech, Digital Solution Company e PMI Innovativa specializzata nel settore del Digital Enlaber, che comprende Big Data, Blockchain, Intelligenza artificiale, Machine Learning, IOT, sicurezza informatica e Cloud, ha rinforzato la partnership con Bruni Glass, leader globale nella distribuzione e personalizzazione di soluzioni di hybrid packaging per diversi settori di mercato. Relatech si occuperà dello sviluppo di una soluzione digitale innovativa per il processo di “Procurement & Budget management”. Clicca qui per approfondire

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, sta ricevendo da tutta Italia numerose richieste di ristrutturazione degli immobili. L’aumento della domanda è dovuto all’introduzione, da parte del Governo, dell’ultimo beneficio fiscale. Si tratta dell’Ecobonus 110%, la maxi detrazione per i lavori di efficientamento energetico svolti entro il 31 dicembre 2022. Clicca qui per approfondire

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative, ha iniziato le negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”). La società punta allo Star, segmento dedicato alle imprese che rispettano alcuni requisiti di eccellenza, governance e trasparenza. Per Neodecortech l’ingresso allo Star aumenterebbe la visibilità sui progetti e faciliterebbe la raccolta di risorse. Clicca qui per approfondire

Digital Bros, gruppo attivo nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento online, ha ricevuto un giudizio positivo da Banca Akros, che ha confermato il Buy, portando il target price a 24,5 euro, da 16,5 euro. Il nuovo prezzo obiettivo esprime un potenziale rialzo del 30% rispetto a quello corrente. Clicca qui per approfondire

Wiit è un operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento Star. In una intervista a Milano Finanza, all’a.d., Alessandro Cozzi, si sofferma sui principali driver di sviluppo del Gruppo, legati ad una crescita organica del 10% circa, al successo delle recenti acquisizioni, ma anche all’effetto prodotto sul settore dal Covid-19, che ha fatto lievitare la domanda di servizi di cloud e cybersecurity. Clicca qui per approfondire