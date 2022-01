Small Cap lombarde a Piazza Affari: queste le novità della settimana

Affari a Piazza Affari, le novità dalle small cap lombarde

Sebino, società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor, ha pubblicato alcuni dati preliminari al 31 Dicembre 2021. La Posizione Finanziaria Netta Consolidata risulta positiva e pari ad 4,7 milioni di euro circa, in forte crescita sul dato del 2020, sempre positivo e pari a 1,6 milioni circa. Il Portafoglio Ordini di Gruppo finale al 31 Dicembre 2021 risulta pari a 31,8 milioni circa, in crescita del 59% rispetto al 31 Dicembre del 2021 (20 milioni). Per approfondire clicca qui

Tamburi è un investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Dal 17 al 21 gennaio 2022, la società ha acquistato 100.179 azioni ordinarie (pari allo 0,054% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 9,3897 euro, per un controvalore complessivo di 940.648 euro. Al 21 gennaio 2022, la società detiene 16.301.864 azioni proprie (pari al 8,841% del capitale sociale). Per approfondire clicca qui

Promotica è un'agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy. Integrae Sim ha confermato il Buy, con target price pari a 4,4 euro, dopo la notizia relativa all'aggiudicazione, da parte di Promotica, di una commessa con il Gruppo Selex del valore di 7,5 milioni di euro. La commessa vede Promotica nel ruolo di General Contractor per l'ideazione e la gestione del catalogo premi nazionale 2022, e rappresenta per la società la prima collaborazione con Selex a livello nazionale. Per approfondire clicca qui

Banca Sistema è un istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il Fondo Europeo di Investimenti (FEI) e Banca Sistema hanno firmato un accordo a sostegno delle piccole e medie imprese italiane. FEI metterà a disposizione una garanzia per 150 milioni di euro nell'ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) e Banca Sistema potrà erogare liquidità aggiuntiva alle imprese private attraverso operazioni di factoring pro solvendo. Per approfondire clicca qui

Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. In linea con il Piano di azioni ESG adottato lo scorso novembre, nel 2021 Neodecortech, in relazione alle emissioni di gas GHG, ha effettuato l'off-setting di 7.800 ton circa di CO2 equivalenti dei siti produttivi di Filago e Casoli. L'attività di off-setting consiste nella neutralizzazione delle emissioni prodotte in un sito, attraverso la riduzione delle stesse altrove. Per approfondire clicca qui