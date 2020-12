Su cosa puntare a Piazza Affari? Fiera Milano, Digital Bros, Neodecortech e...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Digital Bros è un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi. Midcap Partners ha alzato il target price sul titolo, portandolo a 28 euro, da 23 euro. Il giudizo Buy è stato confermato. Sulla base del nuovo prezzo obiettivo, il titolo presenta un potenziale rialzo su quello corrente, pari al 65%. Clicca qui approfondire

Falck Renewables, gruppo che sviluppa, progetta, gestisce e costruisce impianti per la produzione di energia rinnovabile, annuncia l’acquisizione del 30% di Big Fish SPV e di Iron SPV S da Canadian Solar Group. Entrambe le società sono titolari di progetti solari in Sicilia. Falck Renewables completa così l’acquisto del 100% di entrambi i capitali sociali. L’acquisizione del 70% di Big Fish e di Iron era stata perfezionata nel corso del 2019. Clicca qui per approfondire

Digital Magics è un business incubator di progetti digitali e fornitore di servizi di consulenza per startup e imprese.Il ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto “Smart Money”, che stanzia 9,5 milioni di euro a favore delle PMI e start up innovative. Si tratta di contributi a fondo perduto che potranno essere impiegati per sostenere i piani di sviluppo, e quindi anche per l’acquisto di servizi offerti da incubatori, acceleratori, business angels e innovation hub. Clicca qui per approfondire

Neodecortech è leader italiano nella produzione di carte decorative. Midcap Partners ha confermato il giudizio Buy sul titolo, con target price pari a 4,6 euro. Di recente, la società ha approvato il budget 2021. L’a.d. Luigi Cologni ha affermato che “in un contesto molto sfidante, il gruppo Neodecortech conferma la forte resilienza dimostrata già a partire da giugno. Per effetto dei lockdown, la casa ha assunto una nuova centralità grazie allo smart working”. Clicca qui per approfondire

Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’accordo con Fondazione Fiera Milano, relativo la riduzione dei canoni di locazione dei siti di Rho e di Milano e del centro congressi “MiCo” per l’esercizio in corso. L’importo complessivo della riduzione è pari a 14 milioni di euro. La rinegoziazione ha consentito alla società di rivedere al rialzo il target di Ebitda per l’esercizio in corso. Clicca qui per approfondire