Su cosa puntare in Borsa? Intred, Banca Sistema, Mondadori e...

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Intred è un operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga. A partire dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, la società ha rilevato un forte incremento di traffico dati sulla propria rete Internet, pari a circa il 35% di media, con picchi fino al 50%. Gli incrementi di banda sono collegati a diversi servizi. In dettaglio, + 30% per lo streaming video, +90% per il gaming online, + 80% per i social network. Clicca qui per approfondire

Neodecortech, leader italiano nella produzione di carte decorative, passa all’MTA, il mercato telematico azionario di Borsa Italiana dove vengono negoziati i titoli delle imprese capitalizzazione medio-grande. La società ha inoltre presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione al segmento STAR. Clicca qui per approfondire

Banca Sistema, istituto specializzato nel factoring relativo ai crediti con la pubblica amministrazione, potrà accedere al programma TLTRO III, fino a un ammontare massimo di euro 491 milioni, in aumento rispetto ai precedenti 295 milioni. È il risultato delle modifiche annunciate dalla Bce sul TLTRO III il 12 marzo. Il TLTRO fa parte delle misure espansive e di sostegno all’economia della Banca Centrale Europea. Clicca qui approfondire

Mondadori ha chiuso il 2019 con risultati in linea con gli obiettivi. Alla luce di una forte riduzione del debito netto, che ha chiuso a 55 milioni di euro, il CdA ha proposto un dividendo pari a 0,06 euro, che corrisponde a un payout del 50%. I ricavi si sono stabilizzati a 884,9 milioni di euro, con una crescita del 6% registrata dal segmento dei libri. L’Ebitda è cresciuto del 4,9% a 94,5 milioni. Clicca qui per approfondire

Digital Bros, un gruppo italiano attivo nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento online, conferma la piena operatività lavorativa, anche in questo periodo caratterizzato dall’emergenza del coronavirus. Il Gruppo prospetta un aumento dei ricavi da distribuzione digitale. I ricavi digitali, oltre ad avere una marginalità operativa maggiore ed un minor assorbimento del capitale circolante, non risentono, o risentono in misura marginale, della diffusione del coronavirus. Clicca qui per approfondire