Tip, Finlogic, Intred sono tra i titoli che si potrebbero muovere in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Relatech è una Digital Solution Company e PMI Innovativa. Mediatech, la controllata di Relatech, ha rafforzato la partnership ventennale con Indena, la società italiana leader nell’identificazione, sviluppo e produzione di principi attivi botanici di alta gamma per l’industria farmaceutica e nutrizionale. Indena ha avviato un processo di digital transformation e snellimento dei Server di gestione nel proprio Cloud privato. Per approfondire clicca qui

Tip è una investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Sesa, gruppo informatico la cui holding di controllo fa parte nel portafoglio di Tamburi, ha annunciato l’acquisizione del 55% del capitale di WSS Italia, società che offre soluzioni software di system management e servizi di remote ed application management, sia sul mercato italiano che su quello svizzero. Per approfondire clicca qui

Finlogic, gruppo attivo nell’identificazione automatica e nei sistemi di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti, ha completato l’iter per incorporazione delle controllate Tecmark e System Code. L’obiettivo è quello di incrementare la marginalità attraverso l’implementazione di economie di scala, e di consolidare il posizionamento strategico nel mercato di riferimento. Clicca qui per approfondire

Falck Renewables, un gruppo attivo nel settore dell’energia rinnovabile, ha archiviato il primo semestre 2020 con ricavi pari a 195,3 milioni di euro, +5,3% su base annua. L’Ebitda rettificato corrisponde a 106,3 milioni di euro (107,9 milioni di euro al lordo di effetti non ricorrenti), in crescita rispetto ai 104,9 milioni di euro del primo semestre 2019. L’indebitamento finanziario netto è in miglioramento a 692,5 milioni, rispetto ai 720,8 milioni registrati al 31 dicembre 2019. Per approfondire clicca qui

Intred, operatore attivo nell’ambito delle telecomunicazioni a banda larga, ha archiviato il primo semestre con un fatturato pari a 11,7 milioni di euro, +17% su base annua. Nei primi sei mesi del 2020, l’estensione della rete ha continuato a crescere ed è passata dai 2.900 Km al 31 dicembre 2019 a 3.300 Km, con una variazione percentuale di circa il 14%. Lo sviluppo maggiore si è registrato nelle provincie di Bergamo, Monza e Brianza, Lecco, Milano e Brescia. Clicca qui per approfondire