Tip, Tps, Fiera Milano, Relatech e... Questi i titolo della settimana in Borsa

Di seguito si elencano i cinque titoli lombardi che, secondo Websim, potrebbero muoversi in Borsa.

Digital Magics è un business incubator di progetti digitali e fornitore di servizi di consulenza per startup e imprese. Moneymour, la startup italiana attiva nell’erogazione dei prestiti istantanei di cui Digital Magics possiede il 13,82%, è stata venduta a Klarna Bank AB, fra i principali attori globali nei pagamenti. Il ritorno dell’investimento per Digital Magics è pari a 3 volte il capitale investito. Clicca qui per approfondire

Tip è investment e merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Sesa, gruppo informatico la cui holding di controllo (ITH) fa parte nel portafoglio di Tamburi, acquisirà il 55% di Clever Consulting. Il valore dell’operazione ammonta a circa 2 milioni di euro, prezzo determinato sulla base di un Ebitda atteso di circa 700 migliaia di euro al 30 aprile 2020-21. Clicca qui per approfondire

Fiera Milano è la principale società fieristica in Italia. Bit Milano ha superato le 40mila presenze. I visitatori sono giunti da diversi paesi del mondo, soprattutto Grecia, Svizzera, Spagna, India, Federazione Russa e Usa, oltre all'Italia. Gli espositori sono stati più di 1.100, mentre i buyer selezionati da Fiera Milano sono arrivati da 65 paesi, fra cui USA, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa. Clicca qui per approfondire

Tps, leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, ha chiuso l’anno 2019 con ricavi consolidati pari a 36,8 milioni di euro, in crescita del 53% su base annua (24,1 milioni la cifra del 2018). Il risultato comprende gli effetti delle acquisizioni avvenute nel corso del 2018-2019. A parità di perimetro, il volume d’affari sarebbe aumentato del 7% su base annua. Clicca qui per approfondire

Relatech, Digital Solution Company e PMI Innovativa, ha esaminato alcuni dati preliminari al 31 dicembre 2019, non ancora sottoposti a revisione contabile. In dettaglio, i ricavi delle vendite sono stati pari a 18 milioni di euro, in aumento del 36% su base annua (13,2 milioni la cifra alla fine del 2018). Clicca qui per approfondire