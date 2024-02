Affitti brevi, il Comune di Milano dichiara guerra ai lockbox

“I 'lockbox' sono piccole cassette di sicurezza, contenenti le chiavi di strutture affittate su piattaforme come Airbnb, apribili analogicamente o digitalmente con un codice. Queste cassette hanno il più delle volte la forma di un grosso lucchetto e vengono appesi a cancelli, segnaletiche verticali, panchine e altre strutture su suolo pubblico, nei pressi dell’immobile che ospita la struttura. L’utilizzo dello spazio pubblico risulta essere privo di autorizzazione o richieste di occupazione, men che meno dietro il pagamento di qualche tributo, portando così un vantaggio economico a pochi privati, a scapito del decoro cittadino e del bene comune. Un vero e proprio abuso. Per questo ho depositato una mozione che impegni il sindaco e la giunta a disporre la rimozione immediata di questi 'lockbox'. Questa è una soluzione nell’immediato, ma siamo già al lavoro per vietarne l’utilizzo attraverso strumenti strutturali”. Lo comunica Michele Albiani, consigliere comunale del Pd e presidente della commissione Sicurezza.