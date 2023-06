Affitti brevi, Sala: "A Milano case-appartamenti quadruplicate in sei anni"

"A Milano (ma anche in tutte le altre citta' italiane dove c'e' turismo) sono fortissimamente aumentate le cosiddette "case appartamenti vacanza", solitamente attive e disponibili sulle piattaforme delle prenotazioni per affitti brevi e temporanei. Negli ultimi 6 anni queste case-appartamenti sono quadruplicate. Il trend e' in costante crescita". Lo riferisce il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo podcast mattutino. "Ritengo che il fenomeno vada regolamentato e lo sto dicendo al Governo - ribadisce - Rispettiamo i diritti di tutti, ma non e' saggio togliere cosi' tanti appartamenti dal mercato degli affitti di lungo periodo, di cui la citta' ha una gran fame. Niente da dire se una famiglia che ha un secondo appartamento decide di dedicarlo ad affitti brevi. Ma - conclude - qualcosa da dire rispetto a quegli operatori immobiliari che si stanno accaparrando tanti appartamenti in citta' per farne un business che, pur legale, mina il modello sociale su cui si basa una citta' come Milano". Iscriviti alla newsletter