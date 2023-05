Affitti, la frase di Valditara fa infuriare Sala: "Dimostra chi è"

"Se la sua frase e' frutto di una riflessione profonda credo che con questa affermazione il ministro Valditara illumini il Paese rispetto a quello che lui e'. E non aggiungo altro per non rovinare il clima di armonia che ho registrato oggi". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha risposto a margine della alla presentazione del progetto di riqualificazione della Caserma Garibaldi in merito alla parole del ministro Giuseppe Valditara che ha definito le giunte di centro sinistra inadeguate sulla questione caro affitti.

Sala su Valditara: "E' una battuta?"

"Qui - sottolinea il sindaco Sala - ci sono due possibilita', o quella del ministro Valditara e' una battuta, peraltro riuscita male, oppure e' frutto di una riflessione. Se e' una battuta, rispondo con una battuta: magari e' cosi' perche' gli studenti hanno piu' voglia di stare nelle citta' di centrosinistra che non di centrodestra perche' accolgono la loro complessita' e le loro problematiche", ha concluso.

Caro Affitti, Sala: "13mila posti letto per studenti sono pochi"

Le proteste degli studenti sul caro affitto "non mi hanno lasciato indifferente. In numeri il problema e' che oggi noi contiamo su 13mila posti letti per studenti. Sono pochi e sappiamo che i prezzi sono alti ma c'e' una grande progettualita' su cui stiamo lavorando. Io ritengo che questo problema andra' a risolversi ma ci vorra' qualche anno. Capisco la difficolta' di chi sta cercando un appartamento in questa fase". Cosi' Sala. "Non e' un problema soltanto milanese, ma a Milano tutto ha piu' visibilita' e questo ci mette nelle condizioni di dover gestire con immediatezza. Ci sono una serie di progetti in corso e domani avremo questo tavolo a Palazzo Marino con i rettori e la rappresentanza degli studenti perche' serve il contributo di tutti".