Agente immobiliare droga una coppia e violenta la donna

Un agente immobiliare di 48 anni e' stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perche' avrebbe narcotizzato con delle benzodiazepine una giovane coppia e avrebbe poi abusato della donna. E' quanto emerso dall'indagine dei Carabinieri di Corsico (Milano), coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo.

Lo scorso 4 ottobre i due giovani hanno denunciato ai militari dell'Arma che la mattina di due giorni prima, dopo aver consumato un drink nel corso di un appuntamento di lavoro con l'agente immobiliare, finalizzato all'acquisto di un box, aveva accusato un malore con forte stato di alterazione psico-fisica. Nella circostanza, la coppia aveva portato a questo appuntamento di lavoro la figlia di pochi mesi. Durante l'appuntamento il 48enne sarebbe riuscito ad inserire nei bicchieri delle vittime, con una siringa, un'elevata dose di benzodiazepine che avrebbe stordito entrambi. L'uomo, gia' nel 2008 era stato condannato per il reato di violenza sessuale, commesso nella Provincia di Monza e Brianza, con analogo modus operandi.

La coppia con la figlia di otto mesi stordita per otto ore

Gli investigatori dell'Arma durante una perquisizione a casa di Omar Confalonieri, titolare della Confalonieri Real Estate con sede in via Monte Napoleone, hanno trovato tracce del medicinale "Lormetazepam", col quale la coppia sarebbe stata narcotizzata. Da quanto appreso, il 48enne avrebbe drogato i due giovani e forse anche la loro figlia di 8 mesi con una dose dell'ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine, tale da stordire tutti e tre per otto ore. Oltre all'episodio che lo scorso venerdi', su ordine del gip Stefania Pepe, ha portato in carcere Confalonieri, gli inquirenti indagano su altre due presunte violenze commesse dall'uomo. "Si invitano coloro che abbiano incontrato l'agente immobiliare, accusando successivamente uno stato d'incoscienza, a contattare immediatamente i Carabinieri della compagnia di Corsico, sita in via Repubblica dell'Ossola n. 1", e' l'appello lanciato con una nota dall'Arma del comando provinciale di Milano.

Per gli inquirenti il 48enne è seriale

Davanti al gip Stefania Pepe, l'agente immobiliare si e' avvalso della facolta' di non rispondere. L'uomo è ritenuto da fonti inquirenti "un seriale" ed era gia' stato condannato per aver narcotizzato e abusato in macchina di una 18enne nel marzo del 2008 a Lentate sul Seveso (Monza). ra stato poi riabilitato dal Tribunale dopo aver scontato la pena e aver seguito un percorso rieducativo. Altre due presunte vittime dell'uomo, intanto, hanno gia' preso contatti con gli inquirenti e potrebbero essercene altre ancora.