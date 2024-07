Aggredisce con il machete un rivale e agenti di polizia: arrestato un 24enne

Un 24enne salvadoregno e' stato arrestato per tentato omicidio, tentate lesioni a pubblico ufficiale e resistenza per aver aggredito con un machete un connazionale e cercato di fare lo stesso con gli agenti di polizia intervenuti. E' successo ieri, intorno alle 21.30, in via Costantino Baroni, in zona Gratosoglio a Milano. Alcuni passanti hanno all'altezza del civico 81 hanno chiamato il 112 segnalando due uomini litigare, di cui uno armato di machete. I motivi dell'aggressione sarebbero riconducibili all'appartenenza dei due contendenti a due gang latino americane opposte.

L'intervento degli agenti

Quando gli agenti dell'ufficio Volanti sono intervenuti hanno trovato anche personale del 118 che soccorreva un 43enne, anche lui originario de El Salvador, con una vistosa ferita da difesa all'avambraccio. L'aggressore invece ancora armato avrebbe brandito l'arma da taglio con una lama lunga 40 centimetri contro i poliziotti prima che questi sono riuscito a disarmarlo e immobilizzarlo. La vittima - secondo quanto ricostruito - avrebbe alzato il braccio per proteggere da un colpo di machete indirizzato alla testa. E' stata trasportata in codice giallo all'istituto Humanitas dove e' stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.