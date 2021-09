Aggrediscono ciclista con svitabulloni, due arresti nel Milanese

Due italiani di 19 anni e uno di 21 sono stati arrestati in concorso per il tentato omicidio di un ciclista di 53 anni avvenuto martedi' ad Abbiategrasso (Milano). Intorno alle 12.30 i giovani a bordo di un Toyota Yaris hanno affiancato l'uomo in via Dante e gli hanno gettato addosso dell'acqua da una bottiglietta. Al primo semaforo il ciclista ha raggiunto l'auto e ha chiesto spiegazioni del gesto. I ragazzi sono scesi dall'auto e hanno iniziato a discutere fino a quando uno dei tre, il 21enne, impugnando una chiave svitabulloni ha colpito ripetutamente alla testa e al torace il 53enne.