Aggredito durante un servizio a Varese. In ospedale Max Laudadio

L’inviato di Striscia La Notizia Max Laudadio è stato aggredito in un parcheggio a Varese durante un servizio per il Tg satirico, incentrato sui "gestori che annullano i ticket dei clienti che vanno a pagare in contanti la sosta e alzano la sbarra manualmente, intascandosi i soldi”.

Per l'operatore naso rotto e venti giorni di prognosi

Laudadio si era occupato della vicenda già lo scorso aprile causando l'arrivo, nella redazione di "Striscia La Notizia" di numerose segnalazioni. Ora per l'inviatro è scattato il peggio: lui il suo operatore sono finiti all’ospedale. Per l’inviato sette giorni di prognosi, mentre per l’operatore – a cui è andata peggio – naso rotto e venti giorni di prognosi.

Le parole di Laudadio

“Appena arrivato, la gestrice ha cominciato a insultarmi e minacciarmi. Poi ha chiamato il fratello, che senza proferire parola è partito con una scarica di pugni e calci contro di me e poi contro l’operatore, a cui ha sbattuto violentemente la testa contro il muro”, racconta l’inviato. Ma non è finita qui: “Il colpo di grazia l’ha dato la signora, che mentre eravamo “impegnati” con il fratello è tornata e con un bastone di metallo ha rotto il naso all’operatore.

Per fortuna, è arrivata la polizia, che ha preso i documenti di tutti e che speriamo dopo questo episodio avvii un’indagine, dato che l’anno scorso era finito tutto in un nulla di fatto”.