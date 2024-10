Aggressione choc in un bar di Affori: il titolare ferito con un cacciavite da un cliente

Aggressione choc ad Affori: barista ferito al collo con un cacciavite da un cliente

Una normale serata di lavoro si è trasformata in un incubo per un barista cinese di 50 anni, aggredito con un cacciavite da un cliente nel suo locale in via George Sand, nella zona Affori di Milano. L'episodio è avvenuto intorno alle 19.30 di martedì 8 ottobre, quando il titolare ha cercato di allontanare un cliente molesto, un cittadino egiziano di 37 anni. La situazione è degenerata e il 37enne ha colpito il barista al collo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno trasportato la vittima all'ospedale Niguarda in codice giallo. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi e il barista è stato stabilizzato dai medici.

Aggressore fermato dalla polizia: la dinamica sotto indagine

L'intervento tempestivo della polizia ha permesso di fermare l'aggressore sul luogo dell’attacco. La ricostruzione degli eventi è ancora al vaglio delle autorità, ma secondo le prime indagini, il barista stava cercando di riportare la calma nel locale, quando il cliente ha estratto il cacciavite e lo ha colpito. Inizialmente si temeva per la vita del titolare, data la gravità della ferita, ma fortunatamente l’uomo ha riportato solo una lesione superficiale. L’aggressore, accompagnato in questura, è ora sotto l'esame delle forze dell'ordine per determinare eventuali conseguenze legali.