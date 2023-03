Aggressioni, Majorino invoca più sicurezza in città

"I fatti di Aggressioni, Majorino invoca più sicurezza in cittàeri sera avvenuti nelle vicinanze della stazione centrale confermano una volta di piu' l'esigenza di giungere a un patto bipartisan sulla sicurezza per avere piu' forze dell'ordine sul campo oltre che una maggiore collaborazione tra le istituzioni. Il resto è polemica politica che non occorre". Lo ha detto il capogruppo del PD in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in merito ai fatti avvenuti ieri alla stazione centrale di Milano