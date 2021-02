Agroindustriale: GIBBI rileva il Gruppo Maccaferri

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - GIBBI, società che consolida differenti realtà produttive attive in tutta Italia, il 27 gennaio si è aggiudicata, con asta pubblica, tre lotti della Società Sadam Spa appartenente al Gruppo Maccaferri, storica società bolognese oggi in concordato. Nello specifico delle aggiudicazioni: l’azienda Naturalia Ingredients, azienda specializzata nell’estrazione degli zuccheri dalla frutta, in particolare fruttosio e destrosio d’uva, sita in provincia di Trapani (aggiudicata per 1 milione di euro, ma con ulteriore impegno a medio termine per la copertura di debiti societari pregressi per circa 4 milioni di euro) e altri due lotti relativi a grandi aree in passato adibite a zuccherifici, ubicati l’uno a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo (aggiudicato per 1,4 milioni di euro) e l’altro a Villasor, nel cagliaritano (aggiudicato per 156 mila euro). Le acquisizioni, spiega Gaetano Buglisi, azionista di riferimento della GIBBI, “sono in totale continuità con l’attiva agroindustriale e agricola della Società acquirente; il progetto di rilanciare Naturalia, integrando la produzione di materia prima e anche riconvertendo i terreni che un tempo furono adibiti a zuccherifici, rientra nella missione che abbiamo in corso con la conduzione di oltre mille ettari di terreni agricoli”. “Con Naturalia condividiamo la filosofia di un processo agroalimentare biologico e di valorizzazione della materia prima – spiega Buglisi – ma non solo, ci accomuna il carattere di ricerca e sperimentazione per la realizzazione di prodotti naturali, realizzati in piena sostenibilità nel rispetto delle più innovative esigenze di mercato”. “Siamo molto soddisfatti – afferma Maurizio Cambrea Managing Director di Naturalia Ingredients - che il confronto avviato da oltre un anno con la Gibbi Srl si sia concluso positivamente e con una chiara visione condivisa sullo sviluppo della Società”. “Naturalia – ricorda Cambrea - è l'unica azienda del mercato in grado di estrarre i cristalli di zucchero presenti nell'uva, con un importante potenziale applicativo sia nel settore enologico che alimentare e Gibbi ha saputo cogliere l'essenza e la filosofia di un prodotto, unico al mondo, al servizio della naturalità e sostenibilità dei prodotti " Più a medio termine, invece, i progetti riguardanti gli appezzamenti che anni fa ospitavano gli stabilimenti saccariferi ma, come tiene a sottolineare la GIBBI, sempre nel segno della continuità: “Con l’approccio che contraddistingue le società del gruppo, lavoreremo al recupero e alla riqualifica delle due aree dismesse nonché delle aree di pertinenza, un tempo siti industriali dediti alla produzione dello zucchero, creando, ove possibile, sinergie con il territorio”.