Air Italy, Fontana ha incontrato i dipendenti in Regione

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato stamattina la delegazione di lavoratori di Air Italy di Malpensa, che hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione per far sentire la loro voce sulla chiusura della compagnia aerea. "Abbiamo gia' avuto una serie di interlocuzioni con il governatore della Sardegna, Christian Solinas, abbiamo sollecitato e ottenuto un incontro con il Ministero dei Trasporti giovedi'", ha spiegato Fontana prima della riunione, dialogando con i giornalisti a margine degli Stati generali del Patto dello Sviluppo. L'incontro di oggi a Palazzo Lombardia, dunque, e' propedeutico al vertice che si terra' a Roma, "e stiamo ragionando per cercare di capire cosa potra' fare lo Stato, e noi cercheremo di trovare qualche soluzione alternativa", ha concluso.

Nel frattempo i dipendenti della compagnia continuano la loro mobilitazione, anche ieri a Malpensa, al Terminal 1 hanno organizzato presidi davanti ai check in di Air Italy e Qatar Airways (socio al 49%) che proseguiranno a oltranza finchè non sarà trovata una soluzione per salvare azienda e posti di lavoro. C’è profonda amarezza tra i dipendenti (900 a Malpensa), piloti, assistenti di volo, tecnici manutentori raggiunti all’improvviso l’11 febbraio dalla comunicazione della società della messa in liquidazione in bonis.