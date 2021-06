Al 18° Forum del dialogo Spagna-Italia si parla del futuro delle città

Tutto pronto per il XVIII Forum di dialogo Spagna-Italia in programma il 18 e il 19 giugno. I temi centrali del forum saranno la Next Generation EU e ai piani nazionali per la ripresa, con particolare attenzione alla transizione verde e digitale. Si parlerà anche del futuro dell'Europa e del suo ruolo nel mondo. Venerdì 18 alla prima giornata del forum interverranno fra gli altri Antonio Garamendi, Josep Sánchez Llibre e Arel, Francesco Merloni, Paolo Gentiloni, Pedro Sánchez, Mario Draghi, Roberto Cingolani, Sara Aagesen, Mauricio Lucena, Francesco Starace, Mario Massarotti, Nadia Calviño, Vittorio Colao, Carles Tusquets, Tobias Martínez Gimeno.

La giornata di sabato 19 sarà dedicata ai fondi europei e al futuro delle città con gli interventi, tra gli altri, di Jaume Collboni, Pierfrancesco Maran, Josep Borrell, David Maria Sassoli, Antonio Tajani. La conclusione della XVIII edizione del Forum Dialogo Spagna-Italia sarà affidata a Josep A. Duran y Lleida ed Enrico Letta, Alfonso Dastis, Riccardo Guariglia, Arancha González Laya, Luigi di Maio.

