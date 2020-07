Al telefono con Draghi Sala e Giorgetti: ipotesi di un accordo con il M5S

Pare che, spessissimo, si senta con Giancarlo Giorgetti e con Beppe Sala. E ogni tanto lo si vede passeggiare in Galleria Vittorio Emanuele, circondato dalla scorta. Mario Draghi è uno di quei nomi spendibili per la presidenza della Repubblica ma anche per la premiership. E allora, se davvero Conte (cosa tutta da verificare sul campo, considerato l'alto tasso di gradimento) non dovesse farcela a reggere all'ultimo assalto, potrebbe scendere in campo lui. Il che non è una novità, per Mario Draghi. Certo, il Quirinale è il Quirinale. Ma è difficile dire di no alla premiership se è proprio il Quirinale che te lo chiede. E i rapporti con Beppe Sala e con Giancarlo Giorgetti sono assai stretti. Sala lo ha proprio dichiarato, in varie interviste. Giorgetti invece le interviste le evita, ma pare che abbia studiato una coalizione di governo ampia, con parte della Lega (un modo per mettere in difficoltà Salvini), il Partito Democratico e parte del Movimento 5 Stelle. La conseguenza è un posto da ministro per Sala e per Giorgetti, che rappresenterebbero così i due esponenti per il rilancio del Nord produttivo. Ipotesi, fantascienza. Che però è interessante, anche a livello locale. Non è un segreto infatti che Beppe Sala parla spesso anche con Beppe Grillo. E c'è chi ipotizza che partiranno presto trattative a priori per cercare convergenze in vista delle elezioni del prossimo anno. Con buona pace dei renziani, che li vedono come il fumo negli occhi, i grillini potrebbero decidere per fare un asse e una alleanza fin da subito. Niente convergenza al secondo turno, ma alleanza organica e completa. E' presto, ovviamente, e le ipotesi potrebbero rivelarsi solo fantasie. Ma i movimenti ci sono.

