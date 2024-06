Al via i Summer Escapes in Triennale. Design in libertà!

Al via i campus Summer Escapes in Triennale. Design in libertà!

Giunge alla nona edizione l’organizzazione dei campus estivi Summer Escapes, organizzati da Triennale Milano e realizzati in collaborazione con i Ludosofici e Ricetta QuBì e con il supporto di Scalo Milano Outlet & More che da 4 anni è Education Partner di Triennale Milano. I campus Design in Libertà! che sono partiti lunedì 10 giugno e termineranno venerdì 12 luglio, sono offerti gratuitamente a famiglie con bambini e ragazzi dai 7 agli 11 anni in condizioni di fragilità educativa provenienti dalle periferie della città. Sono in programma 5 settimane di campus, dal lunedì al venerdì; ogni settimana vede coinvolta una delle zone di Milano selezionate.

Morogallo (Triennale): "Summer Escapes avvicina i giovanissimi alla cultura"

Scalo Milano Outlet & More per il quarto anno consecutivo sostiene interamente la realizzazione di questo importante progetto educativo e formativo, inoltre, mette a disposizione dei partecipanti dei quartieri coinvolti anche il trasporto dei bambini in Triennale, agevolando così le famiglie. Afferma Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano: “Teniamo molto al progetto Summer Escapes, che ogni anno permette a Triennale di presentarsi a un pubblico di giovanissimi, avvicinandoli al mondo della cultura, della creatività e della progettazione. Grazie al sostegno di Scalo Milano Outlet & More, i campus offrono l’opportunità di generare una sensibilità verso la cultura anche in contesti sociali dovesi registra una maggiore fragilità educativa. Sono iniziative come queste che ciconsentono di svolgere appieno il nostro ruolo di istituzione con vocazione pubblica, rendendo la nostra offerta culturale ancora più inclusiva e accessibile”.

Lardera: "Progetto che unisce formazione, infanzia e territorio per abbattere muri socio-culturali"

Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More dichiara: “Siamo felici di rinnovare il nostro supporto, per il quarto anno consecutivo, dei campus estivi Summer Escapes insieme a un Partner importante come Triennale Milano. Un progetto dalla forte valenza sociale che unisce formazione, infanzia e territorio: ambiti nei quali da sempre siamo impegnati insieme ai nostri partner per rendere accessibile ogni esperienza che possa abbattere muri culturali e barriere sociali. Crediamo fortemente in questa iniziativa, che conferma l'impegno di ScaloMilano Outlet & More nel creare valore e contribuire alla crescita e alla formazione delle giovani generazioni con azioni concrete e progetti multidisciplinari. Offrire alle bambine e ai bambini coinvolti all'interno dell'iniziativa tutti gli strumenti necessari per intraprendere un prezioso percorso formativo è per noi motivo di grandissimo orgoglio".

Summer Escapes tra filosofia, design e gioco

Il campus offre una serie di attività multidisciplinari, studiate e strutturate in collaborazione con i Ludosofici, realtà che si dedica alla creazione di percorsi didattici utilizzando gli strumenti che provengono dal mondo della filosofia e dell’educazione all’arte. Attraverso attività di diversa natura, la filosofia viene introdotta nella dinamica del gioco e del laboratorio ai bambini che, proprio come artisti e designer, non esauriscono mai le loro domande sul mondo. Ogni settimana è coinvolto uno speciale ospite che abbraccia diverse discipline, dalla scienza al design, dall’arte alla musica, caratterizzando le attività del campus. Partendo dal Museo del Design Italiano e dalla mostra Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini in corso in Triennale fino al 13 ottobre, le bambine e i bambini saranno condotti a giocare e a ragionare sull’idea di design nell’accezione più ampia possibile: design come pensiero e fantasia, regola e sovversione, passato, futuro e presente, bianco/nero e arcobaleno, utile e inutile, uomo e animale, per tutti edi tutti. Le bambine e i bambini avranno l’opportunità di esplorare temi che raccontano come il design possa essere uno strumento per esercitare la propria libertà, immaginando nuove forme di società possibili, più eque, più giuste e soprattutto più divertenti.

Gioco d'Artista di Steven Guarnaccia ai Summer Escapes

Cinque settimane per provare a immaginare nuovi mondi possibili insieme ad artisti e designer per esplorare diversi modi di progettare e fare design. Oltre alla programmazione quotidiana delle attività, per ogni edizione di SummerEscapes, viene creato un Gioco d’Artista. Il gioco sarà utilizzato dai bambini tutte le settimane di Campus e resterà poi in eredità a Triennale. Dopo Camp Out, progettato dallo studio Parasite 2.0, U.S.E. Uso Sconosciuto Evviva progettato da Martí Giuxé e CompoScompo, progettato da Olimpia Zagnoli, nel 2024 è la volta di Caso mai /Casa mai / Casa mia, immaginata dall’illustratore americano Steven Guarnaccia. Il gioco è composto da una casa tutta buia, che pian piano si anima di mobili e oggetti dalle forme bizzarre e di abitanti ancor più strani: una serie di magneti in grande formato che possono essere collocati su una superficie magnetica e disegnabile. I bambini potranno così dar vita a un dialogo infinito tra loro e gli oggetti, sia posizionando i magneti in infinite combinazioni sia disegnando nuovi oggetti e personaggi che interagiranno con quelli creati dall'artista.

Programma delle settimane e ospiti

1ª settimana (10-14 giugno): Si può progettare un concerto? Con Francesco Cavestri

2ª settimana (17- 21 giugno): Come si progetta un oggetto inutile? Con Il Vespaio

3ª settimana (24-28 giugno): Come si progetta una manifestazione?

4ª settimana (1-5 luglio): Come si progetta una fanzine per bambini? Con Marta Lonardi

5ª settimana (8-12 luglio): Come si progetta un parlamento per bambini? Con Alessandro Mason