Albero di Natale in piazza Duomo. Lo curerà l'azienda di Estetista Cinica

Sarà VeraLab - l'azienda di Cristina Fogazzi, conosciuta sui social come “l'Estetista cinica” influencer attiva nel settore della cosmesi, ad allestire l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano.

La nota della società: “ We Wish You to Be Yourself”

"Dal 6 dicembre fino all’Epifania il gigantesco abete interpretato dal beauty brand fondato incanta la città con le sue luci e lancia un messaggio forte e chiaro: “We Wish You to Be Yourself", si legge in una nota della società.

Accensione il 6 dicembre alle 17

L'accensione - hanno fatto sapere da VeraLab - è in programma per il 6 dicembre alle ore 17 "con L'albero - che come da tradizione sarà un abete - sarà progettato da Anomalia Studio e dallo studio 23 Bassi. 'Estetista cinica annuncia che sarà "una sorpresa tutta da scoprire".