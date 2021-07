Albertini: "Niente ticket? Se mi lasciano in pace sono tranquillo..."

“Ottima decisione. Auguri e viva Bernardo sindaco”. Così Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, ha commentato la candidatura di Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli, a sindaco per il centrodestra, a margine della presentazione del libro ‘Emirati, nulla è impossibile” di Giovanni Bozzetti. Ticket con Luca Bernardo? “Sono contento se mi lasciano in pace perché la campagna elettorale è una grande fatica. La facevo a chi me l’ha chiesta come piacere, per gratitudine e per riconoscenza. Se posso starmene tranquillo...”., ha aggiunto l'ex sindaco. Sull’eventualità di fare una sua lista, Albertini ha affermato: “Non credo, ci sono un po’ di complicazioni”. Albertini, commentando il ‘tira e molla’ sul possibile ticket ha invece detto ai cronisti: “Non sono io che tiro e che mollo”.