Albertini: "Terzo polo, darò il massimo contributo a Milano e in Lombardia"

"Certamente daremo il nostro massimo contributo a Milano e in Lombardia per la realizzazione di questo nuovo progetto ". Cosi' in una nota Gabriele Albertini, senatore ed ex sindaco di Milano, e l'onorevole Guido Della Frera hanno commentato l'accordo raggiunto tra Matteo Renzi e Carlo Calenda per la creazione di un terzo polo in vista delle elezioni del 25 settembre. I due politici lombardi avevano firmato pochi giorni fa un appello diretto proprio a Renzi e Calenda per dare vita ad una alleanza. "Un grazie a Matteo Renzi per la rinuncia a favore di Calenda della leadership - proseguono -. Una dimostrazione di grande generosita' politica per il bene del Paese, in un momento decisamente critico per il futuro. Forza e coraggio a Carlo Calenda per l'importante ruolo che lo attende. Guidare la nascita di una nuova formazione politica al centro capace di interpretare il metodo Draghi". " Una lista capace di attrarre gli indecisi, e tanti cittadini di destra e sinistra che intendono la politica come servizio al Paese, con coerenza e pragmatismo", concludono.