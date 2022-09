Alberto Genovese, arriva la sentenza. Condannato a 8 anni e 4 mesi

Genovese condannato con rito abbreviato



E' stato coondannato a 8 anni e 4 mesi di carcere - come riporta il Corriere della Sera - Alberto Genovese e a 2 anni e sei mesi Sarah Borruso, sua ex fidanzata nel processo con rito abbreviato - che impone la riduzione di un terzo della pena decisa dal gup Valori - in cui l’imprenditore era accusato di due violenze sessuali. Il giudice ha aumentato, rispetto alla richiesta della Procura, di 4 mesi la pena a Genovese, che dovrà anche versare 50 mila di provvisionale alla 18enne di «Terrazza Sentimento», e l’ha ridotta di tre mesi a Borruso.

I pm: "Genovese aveva piena volontà di abusare delle sue vittime"

I pm (i sostituti Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini con l’aggiunto Letizia Mannella) hanno sostenuto che Genovese aveva la «piena volontà» di abusare delle sue vittime che attirava nelle sue magioni con l’esca delle feste dove alcool e droghe versate nei piatti di portata giravano senza pudore. Quando perdevano il controllo di se stesse, le violentava senza freni.