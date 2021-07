Alberto Motta guida la Funzione pubblica Cgil di Milano

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Alberto Motta con il 97% dei voti a favore è il nuovo segretario generale della Fp Cgil di Milano, con 88 voti favorevoli su 91. L’impegno che attende Motta è gravoso, perché all’orizzonte c’è la riforma della pubblica amministrazione voluta dal governo e la fase post pandemia con l’eredità dello smart working, ormai divenuto un punto fermo nell’attività dei dipendenti pubblici e non solo. Motta, classe 1968, è nato a Milano, sposato e con un figlio, inizia a lavorare in Cgil nel 2000, proprio nella Funzione Pubblica. Poi passa alla Camera del Lavoro, nel ruolo di amministratore, fino al 2006.

In seguito è eletto nella Filctem Milano, la categoria Cgil delle lavoratrici e lavoratori della chimica, dei tessili, dell'energia e delle manifatture, dove è prima segretario organizzativo e, dal luglio 2014, il segretario generale. Credo in particolare nell’“idea di uguaglianza e nella possibilità di poter essere utile alle persone che lavorano. Io credo nel sindacato, nella Cgil. Siamo ancora qua, dopo oltre 110 anni di storia, dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori” afferma il neo segretario della Fp Cgil milanese. Senza nascondere una preoccupazione: nella nostra società liquida, se non gassosa, “i valori stanno perdendo un po’ quota e invece sono un perno centrale su cui tornare a puntare per farne una leva culturale, sociale e politica vincente”.

Del nuovo incarico in Fp spiega: “Questa categoria ha moltissimo da dire e da dare. Anche in sinergia con la Camera del lavoro, la Confederalità, i centri regolatori. Dovrò naturalmente approfondire bene le varie questioni, i nodi da sciogliere. Il momento più sfidante saranno le elezioni Rsu, prima nell’igiene ambientale, poi nei settori pubblici, il prossimo aprile. Le elezioni sono un appuntamento di democrazia fondamentale. Vogliamo fare bene, misurarci, tutti insieme, gruppo dirigente e delegate e delegati. Colgo intanto l’occasione per ringraziare tutte e tutti per la fiducia accordatami e a Natale Cremonesi, che sostituisco perché ha chiuso gli otto anni di mandato, dico anche buon proseguimento di vita, ci ritroveremo nelle piazze”.