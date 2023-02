Aler Milano: "Alloggi sfitti, basta strumentalizzazioni politiche"

Aler Milano interviene nel dibattito tra i candidati governatori di Regione Lombardia sul tema degli alloggi sfitti. Così la nota: "Pur comprendendo il periodo della campagna elettorale che porta spesso ad amplificare i temi e i contenuti della realtà per le esigenze della politica, non è accettabile la strumentalizzazione del lungo e imponente lavoro che Aler Milano ha realizzato, in particolare sul tema degli alloggi sfitti. L’Azienda, nell’ultimo biennio, ha assegnato 3824 alloggi ad altrettante famiglie che avevano presentato domanda di casa popolare. Questi alloggi sono stati oggetto di ristrutturazione nello stesso periodo, utilizzando risorse regionali insieme all’impegno e alla professionalità del settore tecnico di Aler Milano"

Alloggi sfitti a Milano: i veri numeri

La nota di Aler prosegue: "Questo enorme lavoro ha peraltro ridotto in modo significativo gli alloggi sfitti presenti sul patrimonio di proprietà dell’Azienda. Allo stato attuale nella città di Milano gli alloggi sfitti di Aler risultano essere 3.504, numero ben al di sotto dei 5.000 sfitti dichiarati dal Comune di Milano nelle recenti uscite riguardanti il piano casa comunale. Si precisa peraltro che gli alloggi sfitti di Aler sono già inseriti nella programmazione di prossime opere di riqualificazione con bandi e finanziamenti già definiti. Come da impegno assunto da Aler Milano, resta fermo l’obiettivo di completare entro il prossimo biennio la sistemazione di tutti gli alloggi sfitti, mantenendoli nel regime dei servizi abitativi pubblici a beneficio delle famiglie più indigenti"

Aler, Angelo Sala: "Inaccettabile essere coinvolti in inutili polemiche"

Il presidente, Angelo Sala, ha commentato: “Con questi risultati non è più accettabile che Aler venga coinvolta in inutili polemiche da parte di chi, evidentemente, non ha interesse nel conoscere realmente le attività messe in campo dall’Azienda e documentate dai numeri e dalle azioni. Non è possibile che ancora oggi con i risultati ottenuti e dimostrati, il tema degli alloggi sfitti venga così strumentalizzato. Chiedo a tutti gli interlocutori istituzionali di qualsiasi livello di prendere atto di questi enormi obiettivi realizzati da Aler Milano, che mantiene la propria missione sociale al di là di ogni polemica da campagna elettorale”.