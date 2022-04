Aler Milano: interventi a San Siro, Via Ricciarelli e via Gigante

Sono in programma importanti interventi finalizzati al completamento della riqualificazione complessiva del Q.re San Siro. Gli interventi di riqualificazione, compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, rientrano nell’ambito del PNRR ovvero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Grazie a tale opportunità, si prevede di procedere alla sistemazione degli spazi pedonali e dell’illuminazione esterna ed alla posa di elementi di arredo urbano al fine di migliorare la fruibilità degli spazi ed il loro mantenimento. Gli interventi previsti inoltre riguarderanno la riparazione dei manufatti in calcestruzzo decorativo che risultano deteriorati e la messa a norma dei parapetti dei balconi.

Considerato che tali edifici sono stati realizzati da oltre settanta anni, la realizzazione degli interventi non comprenderanno la realizzazione di cappotto per non alterare gli elementi decorativi presenti.

Le lavorazioni in programma riguarderanno la coibentazione del solaio di copertura e del piano cantina e, dove possibile, la sostituzione dell’intonaco esistente con uno di tipo termocoibente con analoghe finiture. Si provvederà inoltre a rendere maggiormente efficiente la regolazione degli impianti termici con trattamento dell’acqua di riscaldamento dell’impianto e successiva installazione di termovalvole su ogni corpo scaldante.

È prevista infine l’installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata puntuale con recuperatore di calore e filtrazione dell’aria. Questa serie di lavorazioni consentirebbe dunque la miglioria di una classe energetica, consentendo all’utenza un notevole salto di qualità nel benessere abitativo.