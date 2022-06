Aler Milano: riqualificazione delle torri di via Russoli

Il progetto messo a gara prevede:



1) La riqualificazione energetica degli Edifici, attraverso l’impiego di tecniche innovative etecnologie esclusive a bassissimo impatto ambientale, nell’ottica di una reale e consapevoleottimizzazione delle risorse e uso razionale dell’energia proveniente dalla rete di TLR cittadino;



2) Il risanamento architettonico e urbanistico del contesto con conseguente aumento del valorepatrimoniale ed estetico degli immobili e degli spazi comuni;



3) L’attenzione agli inquilini anche attraverso la creazione di spazi comuni adibiti a giardini e spaziverdi, da realizzarsi sulle coperture piane oggi non valorizzate, anche con lo scopo di crearesocialità;



- Gli interventi proposti, per circa 14.000.000,00€, prevedono un innovativo concetto di involucroedilizio realizzato con gli scarti del riso condensati in pannelli isolanti e quindi questo materialevegetale creerà una parete verde verticale;



- Verrà effettuata inoltre la sostituzione dei serramenti esistenti, degli avvolgibili esistenti e un“tetto caldo” e finitura con verde pensile – la riqualificazione della centrale termica – la sostituzionedei sistemi di produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario attuali con sistemi monoutenza apompa di calore – installazione di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione.

Il Presidente Sala dichiara: “Sono estremamente soddisfatto per questa iniziativa, che può definirsi unica a livello nazionale anche per quanto riguarda l’attenzione all’ambiente. È un’iniziativa che è costruita sulla logicadell’economia circolare e della sostenibilità. Questi concetti saranno sempre più adottati in futuro, afronte della crisi energetica che sta interessando la vita delle nostre popolazioni. È un’inversione dirotta radicale che dobbiamo incominciare ad affrontare seriamente, anche modificando il modo diconcepire la ristrutturazione dei nostri edifici”.



Aler Milano ha voluto realizzare questo significativo progetto che riguarda la qualità dell’abitaredei propri utenti, ma nello stesso tempo porta benefici anche alla comunità di questa città con ilrisparmio energetico e la riduzione di emissione in atmosfera.L’aspetto più significativo dell’iniziativa riguarda l’adozione per l’isolamento delle facciate conmateriale di origine naturale ottenuto dal recupero di scarti di lavorazione primaria di tipo vegetaledalla filiera locale italiana.Abbiamo voluto dare ai nostri inquilini di via Russoli anche la possibilità di realizzare un orto nellasuperficie di copertura.La copertura, prima inutilizzata, diventerà uno spazio per realizzare un frutteto, fiori e un prato conimportanti ricadute nel benessere quotidiano della nostra utenza.