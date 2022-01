Aler Milano: Superbonus 110% e l'avanzamento dei lavori del quartiere Salomone

Aler: Superbonus 110%, avanzamento dei lavori del quartiere Salomone

Continua l’impegno di Aler Milano sul fronte Superbonus 110%, infatti, al Quartiere Zama, in via Salomone proseguono i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico che daranno un volto nuovo ai fabbricati.

A2A, ente gestore, ha effettuato i lavori di rifacimento della rete di distribuzione del gas, ed ultimato anche le lavorazioni riguardanti le colonne montanti del gas. Aler Milano ha provveduto alla sistemazione dei ponteggi di facciata e sta procedendo con gli interventi di efficientamento energetico che riguarderanno le facciate, le coperture e i piani pilotis di tutte le palazzine del Quartiere.

L’Azienda riconosce nell’efficienza energetica un grandissimo potenziale che porterà ad una riduzione delle spese per riscaldamento ed energia elettrica alle fasce deboli.

Aler: Superbonus, evitare dispersione termica e migliorare comfort

Quando un edificio non è ben isolato, buona parte del calore che viene prodotto per riscaldare gli ambienti durante la stagione invernale, viene disperso attraverso le pareti, i solai ed il tetto. Gli interventi che sono in esecuzione presso i civici di via Salomone garantiranno un doppio salto di classe energetica, da raggiungere mediante il miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio tramite la posa del sistema a cappotto termico verticale, questo eviterà la dispersione termica migliorando il comfort abitativo nonché un diminuendo i consumi e i costi.