Aler, oltre 4mila alloggi recuperati. Bolognini: "Siamo al 90%"

Al 30 giugno sono 4.069 gli alloggi popolari recuperati, sui 4.560 finanziati, pari cioe' a una riqualificazione media regionale che supera l'89%. Questi i numeri aggiornati del Contatore on line, che e' possibile consultare in diretta sul portale di Regione Lombardia a QUESTO INDIRIZZO

"Il recupero degli alloggi sfitti di proprieta' delle Aler (Az iende lombarde per l'edilizia residenziale) su tutto il territorio regionale e' ripreso a ritmo sostenuto, ora che i cantieri hanno riaperto a pieno regime, pur nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dal Coronavirus" commenta l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilita' di Regione Lombardia, Stefano Bolognini.

SFORZO CHE DOCUMENTA VOLONTA' E IMPEGNO - "Si tratta certamente di uno sforzo significativo - aggiunge l'assessore - che documenta la volonta', la determinazione e l'impegno che ci stanno mettendo il presidente Fontana, la Giunta e la struttura regionale per rendere fruibile l'intero patrimonio di Edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto e a quanti gia' vi abitano".

RISTRUTTURAZIONI, A GIUGNO SONO 59 - Il Contatore, come piu' volte e' stato spiegato, aggiorna, ogni mese, il numero degli alloggi sfitti di proprieta' delle Aler, che sono stati ristrutturati e messi cosi' a disposizione per l'assegnazione.

"A giugno - chiarisce l'assessore Bolognini - sono stati ristrutturati 59 appartamenti, facendo lievitare il numero di quelli disponibili dai 4.010 del mese di maggio ai 4.069 attuali. Un incremento significativo, che indica una robusta ripresa dei lavori e delle ristrutturazioni, dopo la fine dell'emergenza".

LE RISTRUTTURAZIONI CONCLUSE, ALER PER ALER - La percentuale degli appartamenti recuperati suddivisi per Aler, vede in testa con il 98% quella che riunisce Varese, Como, Monza e Brianza, Busto Arsizio, segue Milano (che include i comuni della Citta' Metropolitana) con il 97%.

Nel dettaglio i dati delle ristrutturazioni nelle cinque Aziende lombarde per l'edilizia residenziale sono:

Bergamo - Lecco - Sondrio 238 su 292 (82%); Brescia - Cremona - Mantova 389 su 599 (65%); Milano 2.608 su 2.682 (97%) ; Pavia - Lodi 191 su 329 (58%); Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio 643 su 658 (98%).

IN TRE PROVINCE LAVORI GIA' ULTIMATI - La percentuale dei lavori conclusi nei territori provinciali, documenta che le opere sono state ultimate nelle province di Como, Sondrio e Varese. Seguono Milano Citta' Metropolitana con il 97%, Monza e Brianza con il 93%.

IL DETTAGLIO PROVINCIA PER PROVINCIA DELLE OPERE CONCLUSE - Di seguito la situazione dei recuperi nel dettaglio, provincia per provincia:

Milano Citta' Metropolitana: 2.608 alloggi conclusi su 2.682 finanziati pari al 97%;

Bergamo: 161 alloggi conclusi su 204 finanziati, pari al 79%;

Lecco: 38 alloggi conclusi su 49 finanziati, pari al 78%;

Sondrio: 39 alloggi recuperati su 39 finanziati, pari al 100%;

Varese: 281 alloggi conclusi su 281 finanziati, pari al 100%;

Como: 157 alloggi recuperati su 157 finanziati, pari al 100%;

Monza Brianza: 205 alloggi recuperati su 220 finanziati, pari al 93%;

Mantova: 95 alloggi recuperati su 130 finanziati, pari al 73%;

Brescia: 66 alloggi conclusi su 145 finanziati, pari al 46%;

Cremona: 228 alloggi conclusi su 324 finanziati, pari al 70%;

Pavia: 176 alloggi conclusi su 269 finanziati, pari al 65%;

Lodi: 15 alloggi conclusi su 60 finanziati, pari 25%.