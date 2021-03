Milano: acquistare unità immobiliari Aler, ecco come fare

Anche per l’anno in corso Aler Milano ha predisposto un piano vendite che prevede la dismissione di unità immobiliari del patrimonio aziendale, individuate in immobili SAP (servizi abitativi pubblici), SAS (servizi abitativi sociali), strategici, commerciali e box. Le unità immobiliari in vendita sono situate all’interno del comune di Milano e su tutto il territorio della Provincia. Sul sito www.alermipianovendite.it è possibile reperire maggiori informazioni sull’apertura dei bandi e la relativa modulistica per la partecipazione alle aste.



Per le unità immobiliari inserite nel piano vendite è possibile visualizzare e scaricare piantine catastali, foto e schede tecniche. Tra le varie tipologie di vendita, Aler propone:

- vendita diretta agli assegnatari di alloggi SAS, laddove vi siano dei condomini già formalmente costituiti in cui la proprietà pubblica è minoritaria in relazione al valore delle quote millesimali.

Alle famiglie viene quindi offerta la possibilità di diventare proprietari dell’immobile in cui già risiedono a un prezzo molto conveniente;

-vendita diretta di alloggi SAS: per tutti coloro che sono interessati all’acquisto, Aler propone in vendita diretta al pubblico alloggi sfitti e pertinenze nonché box, ove disponibili, a prezzi concorrenziali;

-vendita diretta di unità immobiliari ad uso diverso.



Si tratta di una grande e rilevante occasione perché non solo consente ad Aler Milano di garantire una maggior efficienza ed economicità di gestione del proprio patrimonio, ma dà l’opportunità agli utenti di acquistare immobili a prezzi e modalità sicuramente vantaggiose.