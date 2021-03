Patti di collaborazione Aler: 'Per una gestione partecipata'

Cos’è un patto di collaborazione?

Il patto di collaborazione è una forma di accordo tra i cittadini e Aler Milano per l’amministrazione condivisa, ovvero per la gestione partecipata alla rigenerazione dei beni comuni. Aler promuove l’amministrazione condivisa dei beni comuni, ossia quei beni e quegli spazi di proprietà dell’Azienda per sviluppare la libera iniziativa dei cittadini attivi, soggetti individuali o riuniti in formazioni sociali, così da incentivare il coinvolgimento dei cittadini nella cura degli spazi e delle relazioni di vicinato, a favore di tutta la comunità.

I patti di collaborazione sono finalizzati a promuovere aggregazione e comportamenti più consapevoli e responsabili, ponendo al centro dell’attenzione la dimensione sociale in una prospettiva di crescita e di sviluppo delle comunità dei residenti.

Gli ambiti di collaborazione sono molteplici: dalla salvaguardia e miglioramento delle condizioni degli ambienti comuni, alla riqualificazione e rivitalizzazione urbana, dalle attività culturali con finalità educative, alla promozione dell’inclusione e integrazione culturale, fino alla promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Un esempio di patto di collaborazione è rappresentato dall’evento di “Clean Up”, promosso da una onlus di cittadini volontari insieme ad alcuni residenti, che persegue il miglioramento della qualità della vita attraverso piccoli interventi di riqualificazione e valorizzazione nel quartiere Lorenteggio.

Questo evento ha coinvolto diversi soggetti, ciascuno per la propria competenza e per le proprie risorse: gli inquilini come volontari, la onlus per la competenza nelle attività di cleaning e Aler per la fornitura di materiali. L’Accordo prevedeva la riqualificazione delle scale degli stabili di via Odazio 6 e Apuli 2, spesso oggetto di reiterato vandalismo grafico, in cui cittadini, residenti e volontari contribuivano al decoro dello spazio in cui vivono.

I Patti di collaborazione rappresentano pertanto un’opportunità per condividere con i cittadini nuove progettualità che nascono dal desiderio di fare e di migliorare, partendo dalla cura dei beni e degli spazi comuni.