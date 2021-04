Rimozione dei veicoli abbandonati: intesa Aler Milano e Comune di Cornaredo

È stato recentemente stipulato un Protocollo d’intesa tra Aler Milano e il Comune di Cornaredo volto ad attuare azioni congiunte per la rimozione di veicoli in evidente stato di abbandono e non più marcianti all’interno delle proprietà di Aler.

È interesse di ambedue le parti contrastare e ridurre il fenomeno dell’abbandono di veicoli al fine di prevenire possibili situazioni di incuria urbana. La rimozione tempestiva dei veicoli è necessaria per ragioni di sicurezza e di salute pubblica, oltre che per evidenti motivazioni riguardanti la viabilità.

Già diversi cittadini avevano segnalato la presenza di un numero rilevante di vetture abbandonate poiché gravate da fermo amministrativo, procedura fallimentare o perché i proprietari risultavano irreperibili o deceduti.

Tali veicoli, oltre che rappresentare un simbolo di degrado, espongono i cittadini a possibili rischi legati alla salute e alla sicurezza. In alcuni casi costituiscono rifugio per coloro che sono senza fissa dimora, in altri casi sono oggetto invece di atti vandalici che portano alla disseminazione di detriti e vetri per la strada.

Questo protocollo consentirà dunque, con l’aiuto e la collaborazione della Polizia Locale, non solo di contrastare e prevenire tale criticità, ma permetterà anche di definire strategie e azioni congiunte allo scopo di individuare delle risposte concrete alle esigenze provenienti dal territorio, generando contemporaneamente sinergie sul tema dell’abitare.

Per questo motivo, sarà indispensabile una stretta cooperazione tra i due enti per garantire un passaggio tempestivo di informazioni e coordinare gli interventi di rimozione nel più breve tempo possibile dall’avvenuto abbandono.